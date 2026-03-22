У футболіста м'язова травма.

Нападник Аталанти Джанлука Скамакка не зможе допомогти своїй команді та збірній Італії у найближчих матчах. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, 27-річний італієць отримав травму привідного м'яза правої ноги, через що вилетів на кілька тижнів.

Таким чином Скамакка пропустить матчі збірної Італії в раунді плей-оф відбору ЧС-206. У півфіналі італійці зіграють проти Північної Ірландії (26 березня). У разі перемоги Італія у фіналі зіграє проти переможця пари Вельс – Боснія і Герцеговина (31 березня).

Нинішнього сезону Скамакка провів 33 матчі, в яких забив 12 голів та віддав дві гольові передачі.

Після 29 турів Аталанта набрала 47 очок і посідає сьоме місце у Серії А. Свій найближчий матч "бергамаски" проведуть проти Верони — гра відбудеться сьогодні, 22 березня, о 16:00.