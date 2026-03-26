Італія

Відновлення англійця пройшло швидше, ніж очікувалося.

Півзахисник Мілана Рубен Лофтус-Чік незабаром має повернутися на поле. Про це повідомляє прес-служба клубу.

30-річний англієць повернувся до тренувань із "россонері" після того, як наприкінці лютого йому зламали щелепу в поєдинку Серії А проти Парми (0:1).

Очікувалося, що футболіст може вилетіти до кінця сезону, але відновлення пройшло швидше, ніж планувалося.

У нинішньому сезоні Рубен провів 27 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав одну гольову передачу.

Після 30 турів Мілан набрав 63 очки та посідає друге місце у Серії А, відстаючи від Інтера на шість балів. Свій наступний матч "россонері" проведуть проти Наполі – гра запланована на 6 квітня.