Італійський захисник погодився на п’ятирічний контракт із каталонцями.

Барселона досягла попередньої домовленості з центральним захисником Інтера Алессандро Бастоні щодо можливого переходу влітку. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, сторони узгодили умови п’ятирічного контракту до 2031 року. Сам футболіст уже дав згоду на трансфер і готовий до нового етапу у своїй кар’єрі.

Очікується, що найближчим часом Барселона розпочне офіційні переговори з Інтером, щоб завершити угоду до старту чемпіонату світу 2026 року.

Втім, головною перешкодою залишається фінансовий аспект. Міланський клуб оцінює свого захисника приблизно у 70 мільйонів євро, що ускладнює перемовини для каталонців.

Повідомляється, що Бастоні також готовий долучитися до процесу переговорів, щоб допомогти знизити суму трансферу. Водночас, якщо клуби не дійдуть згоди, італієць готовий залишитися в Інтері, з яким у нього чинний контракт до літа 2028 року.