Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Лідер півзахисту міланського клубу був замінений у компенсований час півфіналу плейоф проти Румунії через дискомфорт у литковому м'язі.

Міланський Інтер та тренерський штаб на чолі з Ківу уважно стежать за новинами з табору збірної Туреччини, яка напередодні здобула перемогу над Румунією 1:0 у півфіналі плейоф відбору на Чемпіонат світу 2026 року.

Головним приводом для занепокоєння італійського клубу стала пізня заміна ключового півзахисника команди Хакана Чалханоглу. Для турецького плеймейкера цей вечір був по-справжньому історичним: він провів свій 103-й поєдинок за національну команду, увійшовши до трійки гравців з найбільшою кількістю матчів в історії збірної.

Однак на 91-й хвилині зустрічі гравця довелося зняти з гри. За кілька хвилин до заміни було помітно, як Хакан тримався за лівий литковий м'яз — саме той, який турбував його після січневого протистояння з Наполі.

Попри початкові побоювання вболівальників, авторитетне видання Sky Sport повідомляє, що причин для биття на сполох наразі немає. Зазначається, що заміна була викликана незначним фізичним дискомфортом і мала швидше запобіжний характер.

Очікується, що Чалханоглу, який лише нещодавно повернувся до стартового складу нерадзуррі у грі проти Фіорентини, уникнув серйозного пошкодження і його поточний стан не викликає занепокоєння.