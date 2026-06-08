Італія

Англійського воротаря Евертона запропонували туринському клубу напередодні літнього трансферного вікна.

Ювентус продовжує пошуки нового воротаря на наступний сезон і вивчає кандидатуру Джордана Пікфорда. Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, в останні дні посередники запропонували туринському клубу голкіпера Евертона як один із варіантів для підсилення воротарської позиції.

32-річний англієць виступає за Евертон із літа 2017 року, коли перейшов із Сандерленда. Його чинний контракт із клубом із Ліверпуля розрахований до червня 2029 року.

Минулого сезону Пікфорд провів 39 матчів у всіх турнірах, пропустив 51 м’яч і 11 разів залишав свої ворота "сухими". Воротар залишається одним із ключових футболістів Евертона та стабільно викликається до збірної Англії.

Наразі невідомо, наскільки серйозним є інтерес Ювентуса, однак туринці активно аналізують ринок у пошуках нового першого номера перед стартом нового сезону.