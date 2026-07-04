Італія

Представник Серії А продовжує шукати підсилення атакувальної ланки.

Італійський Кальярі продовжує активно працювати на літньому трансферному ринку, намагаючись знайти якісне підсилення для своєї лінії нападу перед початком нового сезону. На радари керівництва сардинського клубу потрапив форвард англійського Сандерленда Вілсон Ізідор.

У минулому сезоні нападник зіграв 32 матчів в АПЛ та забив 6 голів. Також Вілсон встиг відзначитися одним мʼячем на ЧС-2026. Форвард Гаїті поклав диво-гол в гольовій перестрілці з Марокко (2:4).

Контракт з чорними котами розрахований до літа 2028 року. Трансфермаркт оцінює Ізідора в 18 млн євро.

Про предметний інтерес представника Серії А до гравця повідомляє авторитетний італійський спортивний журналіст та інсайдер Ніколо Скіра. За його інформацією, Кальярі уважно стежить за виступами нападника та вивчає можливість його потенційного переходу найближчим часом.

Нагадаємо у сезоні 2025/26 острівʼяни змогли зберегти місце в еліті посівши 14 місце. Проте команда дуже потребує класичного нападника, адже найкращий бомбардир рособлу — Себестьяно Еспозіто записав на свій рахунок лише 7 мʼячів.