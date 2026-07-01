Італія

37-річний вірменський півзахисник залишатиметься гравцем італійського гранда до 2027 року.

Міланський Інтер офіційно оголосив про пролонгацію угоди з досвідченим центральним півзахисником Генріхом Мхітаряном. Новий контракт вірменського футболіста з чинними чемпіонами Італії діятиме до літа 2027 року.

За умовами нового договору, гарантована зарплата 37-річного півзахисника становитиме 2 мільйони євро на рік, до яких також передбачені додаткові бонуси за командні та індивідуальні спортивні досягнення. Авторитетний статистичний портал Transfermarkt наразі оцінює ринкову вартість ветерана у 3 мільйони євро.

Генріх Мхітарян приєднався до Інтера влітку 2022 року, перейшовши з римської Роми. За час виступів у складі міланського гранда він став ключовим гравцем центру поля та здобув низку престижних трофеїв: Два чемпіонські титули Серії А; Два Кубки Італії; Два Суперкубки Італії.

Загалом у футболці Інтера вірменський легіонер провів вже 187 офіційних матчів, у яких відзначився 12 забитими м'ячами та віддав 21 результативну передачу. Що стосується нещодавнього сезону 2025/26, то він також виявився для вікового гравця доволі продуктивним: півзахисник взяв участь у 39 поєдинках у всіх турнірах, записавши до свого активу 4 голи та 3 асисти.