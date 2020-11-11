Лига наций

Украинская бригада обслужит матч Сан-Марино — Гибралтар.

Официальный сайт УЕФА сообщает, что главным арбитром поединка дивизиона D Лиги наций Сан-Марино — Гибралтар назначена Екатерина Монзуль.

На линиях ей будут помогать Александра Ардашева и Марина Стрелецкая. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Анастасия Романюк.

Отметим, что украинская женская бригада арбитров впервые в истории получила назначение на матч мужских сборных, в том числе и в рамках Лиги наций.

Ранее стала известна бригада арбитров, которая обслужит матч Лиги наций между Германией и Украиной.