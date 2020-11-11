Украинская бригада обслужит матч Сан-Марино — Гибралтар.
фото УАФ
11 ноября 2020, 13:52
Официальный сайт УЕФА сообщает, что главным арбитром поединка дивизиона D Лиги наций Сан-Марино — Гибралтар назначена Екатерина Монзуль.
На линиях ей будут помогать Александра Ардашева и Марина Стрелецкая. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Анастасия Романюк.
Отметим, что украинская женская бригада арбитров впервые в истории получила назначение на матч мужских сборных, в том числе и в рамках Лиги наций.
Ранее стала известна бригада арбитров, которая обслужит матч Лиги наций между Германией и Украиной.