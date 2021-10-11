Лига наций

Наставник сборной Франции прокомментировал победу команды в Лиге наций.

В финальном поединке второго в истории розыгрыша Лиги наций УЕФА сборная Франции сумела в волевом стиле одержать победу над Испанией (2:1).

Испания — Франция 1:2 Видео голов и обзор матча

Главный тренер "Les Bleus" Дидье Дешам после церемонии награждения прокомментировал факт очередной победы на крупном турнире вместе со своей командой.

"Первые двадцать минут мы играли с контролем мяча, после чего начали допускать множество ошибок, однако затем вновь нормализировали ситуацию на поле. Именно поэтому я бы не сказал, что Франция не доминировала в игре по ходу абсолютно всего поединка. Теряли мяч, отступали, но достаточно быстро затем возвращали контроль — так будет более правильно.

В перерыве решили пойти на риск, и попытаться поджать соперников, даже если бы это в итоге обернулось нам ситуациями один-в-один для наших защитников. Пытались отбирать мяч с помощью высокой линии обороны и создавать голевые моменты.

Сборная Испании — это всегда история про контроль мяча. Однако, будучи агрессивными на чужой половине, мы заставляли соперников ошибаться. Это и есть проявление нашего духа и характера.

Карим Бензема — важный для нас игрок, что он благополучно показал в этих двух поединках. Безумно рад за него и за всю команду в целом. Карим показывает впечатляющую эффективность, и сейчас он точно не тот игрок, каким был в 2015 году. Стал более резким.

Считаю, что он достиг этапа своей зрелости. Да, он не сможет сыграть четыре-пять международных форумов в своей карьере, однако это не самое главное. Важно, чтобы в нужный момент он помог нам выиграть какой-нибудь титул, как это и произошло сегодня", — подытожил французский специалист.

Отметим, что одним из побочных результатов данной игры стала травма Рафаэля Варана, которая может помешать его участию в игре Манчестер Юнайтед против Лестера уже в следующие выходные.