Нідерланди. Новина

Норвежець минулого сезону грав в оренді у Кардіффі і тепер може приєднатися до празького клубу.

Трансферні плани Спарти можуть поповнитися ще одним підсиленням. Голландська газета Telegraaf повідомляє, що празький клуб проявляє інтерес до 23-річного центрального півзахисника Сіверті Геґґгейма Маннсверка з Аякса.

Норвежець, який у 2022 році виграв чемпіонат Норвегії з Мольде, перейшов до Амстердама влітку 2023 року за 6 млн євро. Попри обнадійливі виступи на батьківщині, у Аяксі Маннсверк не зміг закріпитися, і колишній спортивний директор Свен Міслінтат навіть називає його "провалом".

Минулого сезону у рамках оренди він грав за Кардіфф, який не скористався опцією викупу.

За інформацією De Telegraaf, центральний півзахисник віддає перевагу переходу до Спарти, хоча ще розглядаються пропозиції з Серії А, зокрема від Лечче. Йдеться про оренду з опцією викупу, і чеські джерела вважають угоду майже неминучою.

Маннсверк позиціонує себе як гравець шостого або восьмого номера, і його прихід до Спарти може стати важливим посиленням для центральної лінії команди.