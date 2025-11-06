Ліга чемпіонів

Галатасарай розгромив нідерландців, а нігерійський форвард двічі відзначився з пенальті.

5 листопада в Амстердамі на Йохан Кройфф Арені відбувся матч 4-го туру основного етапу Ліги чемпіонів між Аяксом та Галатасараєм. Турецький клуб здобув упевнену перемогу з рахунком 3:0, а головним героєм зустрічі став Віктор Осімген, який оформив хет-трик.

Перший тайм завершився без голів — амстердамці здебільшого оборонялися, а турки володіли ініціативою. Пасвер врятував Аякс після потужного удару Осімгена на 14-й хвилині.

Після перерви нігерійський форвард повністю зламав опір господарів. На 59-й хвилині він відкрив рахунок після навісу Сані, ударом головою перекинувши воротаря. Згодом оформив дубль із пенальті, призначеного за гру рукою, а наприкінці зустрічі реалізував ще один одинадцятиметровий — 3:0.

Ця перемога дозволила Галатасараю набрати 9 очок, тоді як Аякс залишається без жодного балу та замикає групу разом з Бенфікою.

Аякс — Галатасарай 0:3

Голи: Осімген, 59, 65 (пен), 78 (пен)

Аякс: Пасвер — Гаї, Шутало, Бас, Вейндал (Альдерс, 46) — Классен, Регер (Фітц-Джим, 70), Мокіо (Макконнелл, 79) — Годтс (Буніда, 70), Веггорст, Глух

Галатасарай: Чакир — Сінго, Санчес, Бардакджі, Якобс (Елмали, 86) — Торрейра (Кутлу, 89), Леміна (Айхан, 86) — Шоллої, Сара (Алпер Їлмаз, 46), Сане — Осімген (Ікарді, 81)

Попередження: Мокіо, Гаї, Классен, Макконнелл