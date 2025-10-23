Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 22 жовтня 2025 року.

Лондонський Челсі у матчі третього туру Ліги чемпіонів УЄФА розгромив амстердамський Аякс на власному полі (5:1).

Вилучення вже на 15 хвилині гри зламало всі плани гостей, тож і одразу чотирьом пропущеним м’ячам до перерви з їхнього боку дивуватись не варто.

У другому таймі команда Енцо Марески не відпустила гру й нічого не дала створити суперникам, а натомість сама забила ще один м’яч.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Челсі — Аякс у рамках третього туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Челсі — Аякс 5:1

Голи: Гію, 18, Кайседо, 27, Фернандес, 45 (пен), Естеван, 45+5 (пен), Джордж, 48 — Веггорст, 33 (пен).

Челсі: Йоргенсен — Кайседо (Ачімпонг, 49), Фофана, Адарабіойо (Чалоба, 46), Гато — Фернандес (Сантос, 46), Лавія (Волш, 66) — Буонанотте, Естеван, Гіттенс — Гію (Джордж, 46).

Аякс: Пасвер — Роса (Гаї, 84), Ітакура, Шутало, Бас — Макконнелл (Регер, 79), Глух (Мокіо, 23), Тейлор — Моро, Веггорст (Классен, 46), Годтс (Фітц-Джим, 84).

Попередження: Адарабіойо, Естеван — Веггорст.

Вилучення: Тейлор, 15.