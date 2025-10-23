Ліга чемпіонів

Команда Енцо Марески сповна скористалася чисельною перевагою після вилучення Кеннета Тейлора.

Лондонський Челсі у матчі третього туру основного етапу Ліги чемпіонів на своєму полі розгромив Аякс із рахунком 5:1.

Вже на 15 хвилині нідерландська команда залишилася у меншості після червоної картки для Кеннета Тейлора. Через три хвилини Марк Гію відкрив рахунок у матчі.

Потім на 27 хвилині Мойзес Кайседо подвоїв перевагу "синіх", але через шість хвилин пенальті у ворота англійців реалізував Ваут Веггорст, забивши свій перший гол у Лізі чемпіонів.

Наприкінці першого тайму Челсі реалізував пенальті зусиллями Енцо Фернандеса та Естевана.

На старті другого тайму Тайрік Джордж забив п'ятий м'яч у ворота Аякса.

Після трьох турів Челсі набрав шість очок і посідає 11 місце у Лізі чемпіонів, а у Аякса нуль балів та остання, 36 позиція з різницею м'ячів 1:11.

Челсі — Аякс 5:1

Голи: Гію, 18, Кайседо, 27, Фернандес, 45 (пен), Естеван, 45+5 (пен), Джордж, 48 - Веггорст, 33 (пен).

Челсі: Йоргенсен — Кайседо (Ачімпонг, 49), Фофана, Адарабіойо (Чалоба, 46), Гато — Фернандес (Сантос, 46), Лавія (Волш, 66) — Буонанотте, Естеван, Гіттенс — Гію (Джордж, 46).

Аякс: Пасвер — Роса (Гаї, 84), Ітакура, Шутало, Бас — Макконнелл (Регер, 79), Глух (Мокіо, 23), Тейлор — Моро, Веггорст (Классен, 46), Годтс (Фітц-Джим, 84).

Попередження: Адарабіойо, Естеван — Веггорст.

Вилучення: Тейлор, 17.