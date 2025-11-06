Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 5 листопада 2025 року.

Амстердамський Аякс у матчі четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА поступився турецькому Галатасараю на власному полі (0:3).

"Божі сини" змогли протриматись на рівних із суперниками лише в першому таймі, тоді як другу половину провалили повністю й отримати одразу три голи від Віктора Осімгена. Щоправда, два з них були з пенальті.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Аякс — Галатасарай у рамках четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Аякс — Галатасарай 0:3

Голи: Осімген, 59, 65 (пен), 78 (пен)

Аякс: Пасвер — Гаї, Шутало, Бас, Вейндал (Альдерс, 46) — Классен, Регер (Фітц-Джим, 70), Мокіо (Макконнелл, 79) — Годтс (Буніда, 70), Веггорст, Глух

Галатасарай: Чакир — Сінго, Санчес, Бардакджі, Якобс (Елмали, 86) — Торрейра (Кутлу, 89), Леміна (Айхан, 86) — Шоллої, Сара (Алпер Їлмаз, 46), Сане — Осімген (Ікарді, 81)

Попередження: Мокіо, Гаї, Классен, Макконнелл