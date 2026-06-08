Нідерланди. Новина

Роттердамський клуб розглядає Олівера Гласнера та Себастьяна Поконьйолі на посаду нового головного тренера.

Нідерландський Феєнорд продовжує пошуки нового головного тренера після відходу Робін ван Персі.

За інформацією місцевих ЗМІ, до шортлиста роттердамського клубу входять Олівер Гласнер та Себастьян Поконьйолі.

Посада наставника стала вакантною після того, як ван Персі залишив команду, яку очолював із лютого 2025 року. Під його керівництвом Феєнорд провів успішний сезон, посівши друге місце в Ередівізі та здобувши пряму путівку до основного етапу Ліги чемпіонів.

Одним із головних претендентів на посаду вважається Гласнер. Австрійський фахівець на початку червня офіційно попрощався з Крістал Пелас, де відпрацював два з половиною сезони та залишив по собі позитивне враження завдяки стабільним результатам команди.

Іншим кандидатом є Поконьйолі, який після завершення сезону припинив співпрацю з Монако. Бельгієць очолював монегасків із жовтня 2025 року та також перебуває серед фаворитів керівництва Феєнорда.

Очікується, що найближчим часом клуб активізує переговори з кандидатами, адже команді необхідно визначитися з новим наставником до початку підготовки до сезону, в якому на роттердамців чекають виступи як у чемпіонаті Нідерландів, так і в Лізі чемпіонів.