Німеччина

Марокканський нападник погодив угоду з мюнхенцями, медогляд заплановано найближчими днями.

Ісмаель Сайбарі продовжить кар’єру в Баварії. Мюнхенський клуб досяг домовленості з ПСВ щодо трансферу 25-річного марокканського нападника.

У цьому сезоні Сайбарі провів яскраву кампанію в Ередивізі, забивши 19 голів і віддавши 9 результативних передач у 37 матчах. Його виступи принесли йому звання найкращого гравця чемпіонату Нідерландів та привернули увагу провідних європейських клубів.

Інтерес до футболіста посилився після його голу у матчі проти Бразилії. Кілька днів тому Баварія зробила конкретну пропозицію щодо трансферу, а з гравцем уже було погоджено контракт до 2031 року.

Згодом клуби досягли усної домовленості про перехід. Остаточне оформлення угоди очікується після медичного обстеження, яке заплановано найближчими днями у США.