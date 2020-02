Скандал в Португалии: форвард Порту самовольно покинул поле из-за расистских выкриков

На выезде Порту противостоял Витории Гимараэш и сумел обыграть своего соперника — 2:1.

Во втором тайме болельщики хозяев начали выкрикивать расистские оскорбления в адрес форварда Порту Мусса Марега. 28-летний футболист в ответ начал показывать средние пальцы, а позже – самовольно покинул поле.

Главному тренеру "драконов" Сержиу Консейсау пришлось заменить малийского нападающего.

После матча Марега написал следующий пост в Instagram: "Просто хочу сказать этим идиотам, которые приходят на стадион, чтобы издавать расистские крики: Да пошли вы! Еще хочу поблагодарить арбитра за то, что он не защитил меня, а наоборот показал желтую карточку, хотя я просто защищал свой цвет кожи. Надеюсь, я больше никогда не увижу тебя на футбольном поле! Ты позорище".

Видео:

Well done Moussa Marega💪🏽.

Shame on your colleagues. Instead of supporting you and leave as well the field, they try to stop you 🤦🏻‍♂️. @FCPorto pic.twitter.com/5UBBJeA6YD