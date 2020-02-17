Скандал в Португалии: форвард Порту самовольно покинул поле из-за расистских выкриков

В чемпионате Португалии разгорелся скандал на почве расизма.
Мусса Марега, фото: instagram.com/marega11
17 февраля 2020, 15:18
На выезде Порту противостоял Витории Гимараэш и сумел обыграть своего соперника — 2:1.
Во втором тайме болельщики хозяев начали выкрикивать расистские оскорбления в адрес форварда Порту Мусса Марега. 28-летний футболист в ответ начал показывать средние пальцы, а позже – самовольно покинул поле.
Главному тренеру "драконов" Сержиу Консейсау пришлось заменить малийского нападающего.
После матча Марега написал следующий пост в Instagram: "Просто хочу сказать этим идиотам, которые приходят на стадион, чтобы издавать расистские крики: Да пошли вы! Еще хочу поблагодарить арбитра за то, что он не защитил меня, а наоборот показал желтую карточку, хотя я просто защищал свой цвет кожи. Надеюсь, я больше никогда не увижу тебя на футбольном поле! Ты позорище".
Видео:
Отметим, что именно гол Марига стал победным для Порту в этой игре.
Напомним, что похожий эпизод произошел в чемпионате Украины, когда полузащитник Шахтера Тайсон показал средний палец в адрес болельщиков Динамо.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.