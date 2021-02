В матче 17-го тура чемпионата Португалии Порту сыграл вничью против Белененсеша (0:0).

Этот мачт надолго запомниться форварду Порту Нану. На 87-й минуте вратарь Белененсеша Станислав Крицюк столкнулся с ним, после чего нападающий потерял сознание.

Как сообщает Twitter-аккаунт Порту, у футболиста диагностировали сотрясение головного мозга и травму спинного мозга.

На данный момент он пришел в сознание и ориентируется во времени и пространстве.

Força Nanu. Rápidas melhoras 💪

ℹ Nanu teve uma concussão cerebral e traumatismo vértebro-medular com perca de conhecimento. Neste momento está estável, consciente e já está orientado no tempo e no espaço#FCPorto #BFSFCP pic.twitter.com/FmTZZwZ2Qm