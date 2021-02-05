Футболист находится в больнице.
Момент столкновения, Toque Sports
05 февраля 2021, 01:55
В матче 17-го тура чемпионата Португалии Порту сыграл вничью против Белененсеша (0:0).
Этот мачт надолго запомниться форварду Порту Нану. На 87-й минуте вратарь Белененсеша Станислав Крицюк столкнулся с ним, после чего нападающий потерял сознание.
Как сообщает Twitter-аккаунт Порту, у футболиста диагностировали сотрясение головного мозга и травму спинного мозга.
На данный момент он пришел в сознание и ориентируется во времени и пространстве.
Некоторое время игрок пробудет в больнице, а после выписки сможет приступить к тренировочным занятиям. Пока неизвестно, сколько займет восстановление.
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