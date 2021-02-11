Неординарный эпизод произошел в мачте с участием двух фаворитов в борьбе за Кубок Португалии.
Брага — Порту, EFA
11 февраля 2021, 13:05
Напряженное противостояние в рамках первого полуфинального поединка Кубка Португалии между Брагой и Порту слегка разбавил забавный эпизод, который произошел на 70-й минуте поединка с участием кареты "скорой помощи".
Футболист "оружейников" Давид Кармо на 70-й минуте получил тяжелое повреждение при грубом контакте с игроком "драконов" Луисом Диасом, который по итогу эпизода был удален.
Самостоятельно защитник Браги покинуть пределы поля не сумел, поэтому за ним отправилась специальная машина с медперсоналом, однако в решающий момент техника дала сбой, и карета "скорой помощи" заглохла прямо посреди поля.
По итогу, футболисты обеих команд были вынуждены забыть ситуативные распри, и единым дружным порывов выталкивать за пределы поля инородный элемент, вместе с получившим травму Диасом внутри.
На тот момент, счет на табло был 1:0 в пользу Порту, однако "драконы" вскоре остались в меньшинстве на еще одного игрока (Урибе был удален за грубый фол на 90+7-й минуте), поэтому вдевятером не смогли сдержать натиск Франсержиу на 12-й компенсированной минуте.
Короткий обзор поединка, который завершился со счетом 1:1, можно посмотреть ниже
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