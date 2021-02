Напряженное противостояние в рамках первого полуфинального поединка Кубка Португалии между Брагой и Порту слегка разбавил забавный эпизод, который произошел на 70-й минуте поединка с участием кареты "скорой помощи".

Футболист "оружейников" Давид Кармо на 70-й минуте получил тяжелое повреждение при грубом контакте с игроком "драконов" Луисом Диасом, который по итогу эпизода был удален.

Самостоятельно защитник Браги покинуть пределы поля не сумел, поэтому за ним отправилась специальная машина с медперсоналом, однако в решающий момент техника дала сбой, и карета "скорой помощи" заглохла прямо посреди поля.

По итогу, футболисты обеих команд были вынуждены забыть ситуативные распри, и единым дружным порывов выталкивать за пределы поля инородный элемент, вместе с получившим травму Диасом внутри.

