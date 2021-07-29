Португальский защитник Виторину Антунеш сменил лиссабонский Спортинг на Пасуш де Феррейра.
Виторину Антунеш. Фото Пасуш де Феррейра
29 июля 2021, 07:25
Португальский защитник Виторину Антунеш, известный в Украине по выступлениям за киевское Динамо, перешел в Пасуш де Феррейра.
Как сообщает пресс-служба "бобров", Антунеш подписал контракт на два года — до лета 2023. Отмечается, что ориентировочная сумма трансфера составила один один миллион евро.
"Я всегда чувствовал привязанность фанатов "Пасуша", и я хочу поблагодарить их за теплые слова поддержки", сказал Антунеш в комментарии клубной пресс-службе.
Последним клубом португальского защитника был лиссабонский Спортинг, цвета которого он защищал с лета 2020 года. Также, в период с 2015 по 2018 Антунеш выступал за киевское Динамо.
Ранее сообщалось, что Спортинг требует 50 млн евро у Манчестер Сити за Нуну Мендеша.