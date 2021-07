Португальский защитник Виторину Антунеш, известный в Украине по выступлениям за киевское Динамо, перешел в Пасуш де Феррейра.

Как сообщает пресс-служба "бобров", Антунеш подписал контракт на два года — до лета 2023. Отмечается, что ориентировочная сумма трансфера составила один один миллион евро.

"Я всегда чувствовал привязанность фанатов "Пасуша", и я хочу поблагодарить их за теплые слова поддержки", сказал Антунеш в комментарии клубной пресс-службе.

