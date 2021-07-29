Португалия

Португальский защитник Виторину Антунеш сменил лиссабонский Спортинг на Пасуш де Феррейра.

Португальский защитник Виторину Антунеш, известный в Украине по выступлениям за киевское Динамо, перешел в Пасуш де Феррейра.

✍️ Uma cara bem conhecida, um nome que está na história do clube, um atleta que dispensa apresentações. 𝓐𝓷𝓽𝓾𝓷𝓮𝓼 está de regresso!



Bem-vindo de volta! 🔰



Sabe mais ➡️ https://t.co/SvxKfpVByz#DefendeOAmarelo #FCPF2122 pic.twitter.com/79ApIBItHv — FC Paços de Ferreira (@fcpf) July 28, 2021

Как сообщает пресс-служба "бобров", Антунеш подписал контракт на два года — до лета 2023. Отмечается, что ориентировочная сумма трансфера составила один один миллион евро.

"Я всегда чувствовал привязанность фанатов "Пасуша", и я хочу поблагодарить их за теплые слова поддержки", сказал Антунеш в комментарии клубной пресс-службе.

⏱️ Um minuto com... 𝓐𝓷𝓽𝓾𝓷𝓮𝓼 (@vitorinoantun3s)



💬 "Senti sempre o carinho dos adeptos do Paços, e quero agradecer-lhes todo esse apoio."



👉 As primeiras declarações na hora do regresso.#DefendeOAmarelo #FCPF2122 pic.twitter.com/nYgGjbNGdp — FC Paços de Ferreira (@fcpf) July 28, 2021

Последним клубом португальского защитника был лиссабонский Спортинг, цвета которого он защищал с лета 2020 года. Также, в период с 2015 по 2018 Антунеш выступал за киевское Динамо.

Ранее сообщалось, что Спортинг требует 50 млн евро у Манчестер Сити за Нуну Мендеша.