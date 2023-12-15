Португалія

Гравець здобув цю нагороду вперше у своїй кар'єрі.

Центральний півзахисник Порту Стівен Еуштакіу був визнаний найкращим канадським гравцем у 2023 році, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Канади.

Протягом року 26-річний гравець відзначився голом та асистом у шести матчах за збірну Канади. Він також провів 41 матч у всіх турнірах у складі Порту, посівши з клубом друге місце у чемпіонаті Португалії, та дійшов до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

The 2023 Canada Soccer Player of the Year (#CANMNT) is... Stephen Eustáquio! 🍁



Stephen scored a goal and an assist in 6 Canada matches in 2023. With FC Porto, he made 41 appearances, finishing 2nd in the Primeira Liga and reaching the Round of 16 in the UEFA Champions League. pic.twitter.com/YKnxSmnjTM — Canada Soccer (@CanadaSoccerEN) December 15, 2023

Еуштакіу фінішував першим у голосуванні, випередивши захисника Баварії Альфонсо Девіса, який перемагав у 2018, 2020, 2021 та 2022 роках, та нападника Лілля Джонатана Девіда, який перемагав у 2019 році. Він також обійшов захисника Селтіка Алістера Джонстона та півзахисника Вотфорда Ісмаеля Коне, якого визнали найкращим молодим гравцем 2023 року.

Зазначимо, що Еуштакіу став автором автоголу у матчі Порту проти донецького Шахтаря у заключному турі групового етапу Ліги чемпіонів. Після поєдинку він заявив, що "гірників" недооцінили.