Центральний півзахисник Порту Стівен Еуштакіу був визнаний найкращим канадським гравцем у 2023 році, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Канади.

Протягом року 26-річний гравець відзначився голом та асистом у шести матчах за збірну Канади. Він також провів 41 матч у всіх турнірах у складі Порту, посівши з клубом друге місце у чемпіонаті Португалії, та дійшов до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

The 2023 Canada Soccer Player of the Year (#CANMNT) is... Stephen Eustáquio! 🍁



Stephen scored a goal and an assist in 6 Canada matches in 2023. With FC Porto, he made 41 appearances, finishing 2nd in the Primeira Liga and reaching the Round of 16 in the UEFA Champions League. pic.twitter.com/YKnxSmnjTM