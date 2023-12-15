Гравець здобув цю нагороду вперше у своїй кар'єрі.
Стівен Еуштакіу, Getty Images
15 грудня 2023, 20:31
Центральний півзахисник Порту Стівен Еуштакіу був визнаний найкращим канадським гравцем у 2023 році, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Канади.
Протягом року 26-річний гравець відзначився голом та асистом у шести матчах за збірну Канади. Він також провів 41 матч у всіх турнірах у складі Порту, посівши з клубом друге місце у чемпіонаті Португалії, та дійшов до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.
Еуштакіу фінішував першим у голосуванні, випередивши захисника Баварії Альфонсо Девіса, який перемагав у 2018, 2020, 2021 та 2022 роках, та нападника Лілля Джонатана Девіда, який перемагав у 2019 році. Він також обійшов захисника Селтіка Алістера Джонстона та півзахисника Вотфорда Ісмаеля Коне, якого визнали найкращим молодим гравцем 2023 року.
Зазначимо, що Еуштакіу став автором автоголу у матчі Порту проти донецького Шахтаря у заключному турі групового етапу Ліги чемпіонів. Після поєдинку він заявив, що "гірників" недооцінили.