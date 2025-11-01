Жоау Норонья Лопеш заявив, що в разі його обрання повернення зірки Манчестер Сіті стане реальністю.
01 листопада 2025, 13:59
Передвиборча кампанія в Бенфіці набирає обертів. Один із кандидатів у президенти клубу, Жоау Норонья Лопеш, зробив гучну заяву, підтвердивши свої наміри повернути зірку Манчестер Сіті Бернарду Сілву до його рідного клубу.
Лопеш, для якого повернення Сілви стало символічним пунктом програми, повідомив, що це не просто передвиборчі обіцянки. За його словами, він вже тривалий час веде переговори із самим гравцем.
"Я справді хочу повернути його", — заявив Лопеш під час передвиборчих дебатів.
"Я розмовляю з ним вже давно. Повторюю те, що казав на початку кампанії: зі мною в якості президента він повернеться".
Кандидат додав, що контракт вже чекає на Бернарду Сілву і він хотів би підписати його вже в січні.
"Бернарду уособлює все, що я хочу для Бенфіки: ідентичність, культуру переможця, і він справжній уболівальник орлів", — додав Лопеш, зазначивши, що розуміє, чому гравець публічно не коментує це, поважаючи свій чинний контракт з Манчестер Сіті.
Контракт Бернарду Сілви з Манчестер Сіті закінчується влітку 2026 року, це означає. що вже взимку він зможе підписати попередній договір з Бенфікою.