Жоау Норонья Лопеш заявив, що в разі його обрання повернення зірки Манчестер Сіті стане реальністю.

Передвиборча кампанія в Бенфіці набирає обертів. Один із кандидатів у президенти клубу, Жоау Норонья Лопеш, зробив гучну заяву, підтвердивши свої наміри повернути зірку Манчестер Сіті Бернарду Сілву до його рідного клубу. ​

Лопеш, для якого повернення Сілви стало символічним пунктом програми, повідомив, що це не просто передвиборчі обіцянки. За його словами, він вже тривалий час веде переговори із самим гравцем. ​

"Я справді хочу повернути його", — заявив Лопеш під час передвиборчих дебатів.

"Я розмовляю з ним вже давно. Повторюю те, що казав на початку кампанії: зі мною в якості президента він повернеться".

​Кандидат додав, що контракт вже чекає на Бернарду Сілву і він хотів би підписати його вже в січні.

"Бернарду уособлює все, що я хочу для Бенфіки: ідентичність, культуру переможця, і він справжній уболівальник орлів", — додав Лопеш, зазначивши, що розуміє, чому гравець публічно не коментує це, поважаючи свій чинний контракт з Манчестер Сіті.

Контракт Бернарду Сілви з Манчестер Сіті закінчується влітку 2026 року, це означає. що вже взимку він зможе підписати попередній договір з Бенфікою.