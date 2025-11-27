Ліга чемпіонів

Форварду Реала вистачило п’яти матчів, щоб перевершити свій найкращий показник у турнірі.

Нападник Реала Кіліан Мбаппе встановив новий персональний рекорд у Лізі чемпіонів, оформивши покер у матчі п'ятого туру групового етапу проти Олімпіакоса, який завершився перемогою мадридців 4:3.

Завдяки чотирьом забитим м’ячам француз довів свій доробок у поточному розіграші турніру до дев’яти голів.

Попередній особистий рекорд Мбаппе становив вісім м’ячів. Він досягав цієї позначки двічі — у сезонах 2020/2021 та 2023/2024, коли виступав за ПСЖ. У обох випадках паризький клуб доходив до півфіналу змагань.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Олімпіакос — Реал Мадрид у рамках п’ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26.