Голкіпер Бенфіки та національної збірної випередив світових зірок першої величини, продемонструвавши найкращий показник стабільності серед воротарів ТОП-15 ліг Європи.

Український голкіпер Анатолій Трубін офіційно визнаний найбільш непробивним воротарем 2025 року.

Вихованець донецького Шахтаря очолив рейтинг голкіперів із ТОП-15 європейських чемпіонатів за кількістю матчів без пропущених голів. Протягом календарного року Трубін взяв участь у 61 поєдинку, у яких зумів зберегти свої ворота на замку 26 разів. Цей результат дозволив йому посісти першу сходинку, випередивши таких іменитих конкурентів, як Джанлуїджі Доннарумма та Грегор Кобель.

Анатолій демонстрував стабільно високий клас як у чемпіонаті Португалії, так і в матчах Ліги чемпіонів, зокрема відігравши на нуль проти таких суперників, як Наполі та Аякс.

Варто відзначити, що найближчий переслідувач українця, Джанлуїджі Доннарумма, який влітку 2025 року став частиною гучного трансферу з ПСЖ до Манчестер Сіті, відстав від Анатолія на два сухі поєдинки. Легендарний Тібо Куртуа та основний воротар збірної Іспанії Унаї Сімон також опинилися нижче в рейтингу, маючи по 22 безгольові зустрічі.