Мадридцы презентовали уже все возможные экипировки на текущую кампанию.
Марсело, Реал
09 сентября 2020, 12:40
Вслед за домашним и гостевым комплектом формы мадридский Реал презентовал и третью форму клуба.
Она выполнена в черном цвете с серым паттерном и розовыми надписями. Аутентическая футболка из этого комплекта стоит на официальном сайте мадридцев 130 евро.
В грядущем сезоне мадридцы с чемпионскими нашивками будут защищать свой титул в Ла Лиге, а также постараются вернуть себе трофеи Кубка Испании и Лиги чемпионов.
При этом "королевский" клуб решил обойтись без трансферов. Ряды команды Зинедина Зидана пополнили только вернувшиеся из аренд Андрей Лунин и Мартин Эдегор.