Испания

Мадридцы презентовали уже все возможные экипировки на текущую кампанию.

Вслед за домашним и гостевым комплектом формы мадридский Реал презентовал и третью форму клуба.

Она выполнена в черном цвете с серым паттерном и розовыми надписями. Аутентическая футболка из этого комплекта стоит на официальном сайте мадридцев 130 евро.

В грядущем сезоне мадридцы с чемпионскими нашивками будут защищать свой титул в Ла Лиге, а также постараются вернуть себе трофеи Кубка Испании и Лиги чемпионов.

При этом "королевский" клуб решил обойтись без трансферов. Ряды команды Зинедина Зидана пополнили только вернувшиеся из аренд Андрей Лунин и Мартин Эдегор.