Испания

Атака мадридцев сбавила обороты после ухода Роналду.

Мадридский Реал сумел забить лишь 91 гол за календарный 2020 год, тем самым повторив антирекорд результативности 15-летней давности, сообщает AS.

По данным источника, атакующая статистика "бланкос" значительно ухудшилась после ухода нападающего Криштиану Роналду.

Так, в последний сезон португальца в команде было забито 142 гола. В последующий 2019 год Реал забил всего 100 голов. Нынешние показатели хуже на 40% по сравнению с пребыванием Роналду в клубе.

Кроме того, во время второй каденции Зидана, мадридцы не сумели забить в 17% матчей. Во время первого периода работы француза этот показатель составлял всего 9%.

Напомним, что Реал не сумел забить и в своем последнем поединке Примеры против Осасуны.