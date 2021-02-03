Испания

Испанский хавбек не мог вернуться на поле сначала из-за травмы, а затем из-за коронавируса.

Полузащитник Барселоны Серхи Роберто сдавал положительный результат на коронавирус 26 раз, прежде чем он смог победить Covid-19. Об этом сообщает Football-Espana, ссылаясь на журналиста Ксавье Кампоса.

По информации источника, 28-летний испанец заразился коронавирусом после того, как получил травму в конце ноября.

Роберто смог вернуться на поле в матче против Атлетика (2:1) спустя два месяца, после того как восстановился от травмы, а также как смог предоставить клубу отрицательный тест на коронавирус. Это произошло лишь с 27-й попытки.

В нынешнем сезоне Роберто провел 11 поединков, в которых забил один гол и отдал два ассиста.