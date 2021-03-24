Испания

В Серии А, Бундеслиге, АПЛ и Лиге 1 команды чаще реализуют свои моменты.

Клубы испанской Ла Лиги в среднем реализуют меньше опасных моментов, чем команды в четырех других лучших чемпионатах Европы.

Как сообщает британская компания спортивной аналитики Opta, первенство Испании — единственное из топ-5 европейских лиг, в котором количество забитых мячей меньше (695), чем показатель ожидаемых голов (696,4).

Только в Ла Лиге разница между реализованными моментами и xG имеет отрицательное значение, тогда как в итальянской Серии А, немецкой Бундеслиге, английской Премьер-лиге и французской Лиге 1 эта разница положительная.

Подробнее с цифрами вы можете ознакомиться на фото, прикрепленном ниже, по которому видно, что клубы Серии А чаше забивали в тех моментах, когда гол был маловероятен:

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