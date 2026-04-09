Півзахисник Барселони не захотів переходити до клубу із Саудівської Аравії.

Півзахисник Барселони Дані Ольмо отримав пропозицію від саудівського клубу Аль-Кадісія, однак відмовився від можливого трансферу. Про це повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, 27-річному іспанцю запропонували контракт із зарплатою близько 95 мільйонів євро на рік, але футболіст вирішив не переходити до клубу з Саудівської Аравії.

У поточному сезоні Ольмо провів 40 матчів на клубному рівні в усіх турнірах, забив 8 голів та віддав 8 результативних передач.