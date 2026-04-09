Юний захисник Барселони публічно перепросив за червону картку, яка зламала гру каталонців у чвертьфіналі Ліги чемпіонів та дозволила мадридцям здобути комфортну перевагу.

Захисник Барселони Пау Кубарсі виступив із публічним вибаченням після своєї вирішальної червоної картки у першому чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів проти мадридського Атлетіко. Вилучення 19-річного таланту стало переломним моментом зустрічі на Камп Ноу і відкрило шлях Хуліану Альваресу та Александеру Серлоту до впевненої перемоги гостей із рахунком 2:0.

Хід іспанського протистояння кардинально змінився на 43-й хвилині. Після стрімкої контратаки Атлетіко Кубарсі збив Джуліано Сімеоне поблизу власного штрафного майданчика. Головний арбітр Іштван Ковач спочатку показав іспанцю жовту картку, проте після втручання VAR та тривалого перегляду відеоповтору кваліфікував порушення як фол останньої надії.

Покарання було змінено на пряму червону, залишивши підопічних Гансі Фліка в меншості перед самою перервою. Наслідки цього фолу виявилися миттєвими та болючими. З призначеного штрафного Хуліан Альварес блискучим крученим ударом у дев'ятку відкрив рахунок.

У другому таймі ситуація для господарів лише погіршилася, коли Александер Серлот подвоїв перевагу команди Дієго Сімеоне, забезпечивши мадридцям гандикап у два м'ячі перед грою-відповіддю на Метрополітано.

Після фінального свистка випускник Ла Масії не став ховатися від критики та визнав свою провину в соціальних мережах, закликавши команду до єдності.

"Одна дія визначає хід матчу та всього протистояння. Це футбол, і я беру на себе відповідальність за результат. Попереду ще довгий шлях у цій двоматчевій дуелі, і ми об'єднані як ніколи: ми — сім'я, і ми завжди це доводили. Рухаємося вперед із зусиллям та рішучістю, ми ніколи не здамося", — написав Кубарсі в Instagram.

Тепер Гансі Фліку доведеться готуватися до матчу-відповіді без одного зі своїх ключових молодих захисників. Проте перед поїздкою до Мадрида на Барселону ще очікує важливе каталонське дербі проти Еспаньйола в рамках Ла Ліги, де блаугранас продовжують впевнено лідирувати, випереджаючи «Реал» на сім очок.