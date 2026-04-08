Іспанія

Польський форвард готовий піти на зниження заробітної плати, попри інтерес з боку італійських грандів та МЛС.

Нападник Барселони Роберт Левандовські може продовжити контракт із клубом. Чинна трудова угода поляка з "синьо-гранатовими" закінчується вже прийдешнім літом, що робить питання його майбутнього одним із найпріоритетніших для керівництва.

За відомостями журналіста Рохера Торельо, форвард висловив готовність підписати новий контракт із суттєвим скороченням зарплати. Проте спочатку Роберт хоче ознайомитися з конкретними фінансовими та часовими умовами, які йому запропонує каталонський гранд. Стверджується, що Левандовські та його родина повністю адаптувалися до життя в Іспанії й не бажають змінювати оточення.

У поточному сезоні-2025/26 37-річний поляк залишається важливою фігурою в атаці команди Гансі Фліка: на його рахунку 17 забитих голів та три результативні передачі у 38 матчах за Барселону в усіх турнірах.

Нагадаємо, раніше з'являлася інформація про інтерес до ветерана з боку Ювентуса, Мілана та американського Чикаго Файр, проте пріоритетом для самого гравця залишається перебування на Камп Ноу.

Раніше повідомлялося, що Левандовські побив рекорд Мессі.