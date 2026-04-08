Португальський захисник розповів про тактичні зміни в Барселоні, зазначивши, що агресивний пресинг та високий ризик дозволяють команді краще контролювати гру.

Захисник Барселони Жоау Канселу поділився думками про поточну манеру гри каталонців та роль головного тренера Гансі Фліка у трансформації команди.

"Флік прищепив нам німецький стиль із тиском та опікою гравця, який перебуває найближче до м'яча.

Завдяки цьому ви майже завжди контролюєте хід гри, але при цьому більше ризикуєте", — цитує гравця сайт УЄФА.

Нагадаємо, що вже сьогодні ввечері, 8 квітня, Барселона прийматиме мадридський Атлетіко у першому чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів. Поєдинок пройде на Камп Ноу, а стартовий свисток румунського арбітра Іштвана Ковача пролунає о 22:00.