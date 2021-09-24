Испания

20-летний украинский голкипер высказался о выступлениях за первую команду страны.

Молодой вратарь донецкого Шахтера Анатолий Трубин вспомнил свой первый вызов в национальную сборную Украины, а также свое знакомство с бывшим главным тренером "желто-синих" Андреем Шевченко.

"По-моему или дома отдыхал или после тренировки. Я зашел в Инстаграм и увидел от официальной страницы федерации расширенный список игроков, а так мне никто не писал".

"Знакомство было уже в раздевалке, когда мы приехали и сразу на тренировку пошли. Он меня поприветствовал и поздравил с вызовом, а разговора отдельного не было".

"Мандраж был. У меня сердце выпрыгивало, потому что это уровень, где играют лучшие из лучших, а тут ты сюда попадаешь. Мандраж и радость одновременно, потому что ты попал в эту команду и хочется двигаться как можно дальше".

"Когда впервые все происходит, особенно у молодых ребят, когда они были в юношеской сборной, понимаешь, что это не тот уровень — это уже национальная команда. Все по-новому, по-другому и я думаю каждый мандражирует, чувствует приблизительно одинаковые эмоции", — заявил Трубин в интервью YouTube-каналу vZbirna.

В нынешнем сезоне Трубин провел семь поединков, в которых пропустил пять голов. В последних играх ворота "горняков" защищал Андрей Пятов, так как Трубин восстанавливается после операции на мениске.

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