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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 14 січня 2025 року.

Завершилася 1056 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 У росії суд незаконно засудив сімох українських полонених за участь у боях на Курщині. Їм призначили від 15 до 16 років позбавлення волі.

🔸 Військові Повітряних сил заявили про переведення фахівців у піхоту. У командуванні запевнили, що дефіцитні спеціалісти залишаються на своїх посадах. Президент Зеленський доручив «прояснити все суспільству» й не зменшувати склад фахівців, які потрібні авіації, ППО й мобільним вогневим групам.

🔸 У Раді ухвалили законопроєкт, який відкриє для журналістів та громади засідання парламентських комітетів.

🔸 Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що збирається зустрітися з лідером росії володимиром путіним «дуже швидко» після того, як вступить на посаду 20 січня.

🔸 Зараз на полі бою воюють понад 100 українських бригад, і кожна з них потребує доукомплектування технікою, перш ніж збільшувати кількість військових — заявив Зеленський.

🔸 Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відвідав Київ для переговорів з українським урядом.

🔸 НАТО оголошує операцію в Балтійському морі для захисту підводної інфраструктури. Для цього залучать фрегати та морські патрульні літаки.

🔸 Сили оборони уразили російських хімічний комбінат у Тульській області, саратовський нафтопереробний завод, брянський хімічний завод та склади боєприпасів на аеродромі «Енгельс».