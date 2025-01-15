Завершилася 1056 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 У росії суд незаконно засудив сімох українських полонених за участь у боях на Курщині. Їм призначили від 15 до 16 років позбавлення волі.

🔸 Військові Повітряних сил заявили про переведення фахівців у піхоту. У командуванні запевнили, що дефіцитні спеціалісти залишаються на своїх посадах. Президент Зеленський доручив «прояснити все суспільству» й не зменшувати склад фахівців, які потрібні авіації, ППО й мобільним вогневим групам.

🔸 У Раді ухвалили законопроєкт, який відкриє для журналістів та громади засідання парламентських комітетів.

🔸 Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що збирається зустрітися з лідером росії володимиром путіним «дуже швидко» після того, як вступить на посаду 20 січня.

🔸 Зараз на полі бою воюють понад 100 українських бригад, і кожна з них потребує доукомплектування технікою, перш ніж збільшувати кількість військових — заявив Зеленський.

🔸 Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відвідав Київ для переговорів з українським урядом.

🔸 НАТО оголошує операцію в Балтійському морі для захисту підводної інфраструктури. Для цього залучать фрегати та морські патрульні літаки.

🔸 Сили оборони уразили російських хімічний комбінат у Тульській області, саратовський нафтопереробний завод, брянський хімічний завод та склади боєприпасів на аеродромі «Енгельс».

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом, від початку цієї доби відбулося 158 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Російські загарбники завдали по території України одного ракетного та 32 авіаційних ударів, застосували дві ракети та скинули 40 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження близько тисячі дронів-камікадзе та здійснили понад чотири тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку противник двічі штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районах Нової Кругляківки та Табаївки, де українські захисники зупинили п’ять ворожих атак.

На Лиманському напрямку російські загарбники 17 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Копанки, Греківка, Новоєгорівка, Райгородка, Макіївка, Зарічне, Терни та Григорівка. П’ять боєзіткнень тривають дотепер.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили 14 штурмів окупаційних військ поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки та Виїмки.

На Краматорському напрямку ворог штурмував позиції наших захисників поблизу Часового Яру, Ступочок, Предтечиного та Олександро-Шультиного. Сили оборони відбили 14 атак загарбників.

Вісім разів росіяни штурмували позиції українських підрозділів на Торецькому напрямку в районах Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник атакував у районах населених пунктів Янтарне, Новоторецьке, Промінь, Зелене, Новий Труд, Чунишине, Звірове, Успенівка, Новоандріївка, Надіївка, Петропавлівка та Шевченко. Наші захисники зупинили 70 штурмових дій противника.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 300 окупантів, з них 166 — безповоротно. Також знищено танк, 13 одиниць автомобільної техніки, 12 мотоциклів, два БпЛА «Ланцет», артилерійську систему, засіб РЕБ, антену управління БпЛА та засіб супутникового зв’язку. До того ж, пошкоджено два танки та два автомобілі росіян.

На Новопавлівському напрямку ворог сім разів намагався прорвати оборону наших захисників в районах населених пунктів Костянтинопіль, Велика Новосілка та Нескучне. Бої тривають.

На Придніпровському напрямку противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій, три невдалих штурми позиції українських воїнів здійснив агресор протягом дня.

На Курському напрямку з початку доби відбулось 18 боєзіткнень, два з яких тривають дотепер.

Сьогодні варто відзначити воїнів 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» та 425-й окремий штурмовий батальйон "Скала", які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"День почався з військових питань. Доповідь щодо фронту, наших потреб у зброї та відповідного постачання.

Окрема розмова з командувачем Повітряних сил. Сьогодні було багато різної інформації, обурення та обговорень – по переведеннях. Я доручив прояснити все суспільству й не зменшувати склад фахівців, які потрібні Повітряним силам для виконання бойових завдань – нашій авіації, ППО та мобільним вогневим групам.

Була щойно доповідь Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Обговорювали кадрові питання".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми — сила! Слава Україні!