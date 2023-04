Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті заявив, що ніколи не очолив би каталонську Барселону.

"Я ніколи в житті не приєднався б до Барселони, це неможливо. У жодному разі. Моя історія тут, у Реалі, найкращому клубі світу. Мене тут люблять", — сказав Анчелотті.

Carlo Ancelotti: “I’d never join Barcelona in my life, impossible. No way”. ⛔️⚪️ #RealMadrid



"My history is here at Real Madrid, the best club in the world. People love me here".