Іспанія

Football.ua представляє вашій увазі анонс поєдинку чемпіонату Іспанії між Мальоркою та мадридським Реалом.

Сьогодні, 18 серпня, відбудеться матч першого туру іспанської Ла Ліги, у якому Мальорка на стадіоні Мальорка-Сон-Муа прийматиме мадридський Реал.

Команда Карло Анчелотті в статусі чинного чемпіона країни, переможця Ліги чемпіонів УЄФА та новоспеченого володаря Суперкубка УЄФА розпочне сезон матчем на виїзді проти фіналіста попереднього розіграшу Кубка Іспанії, який змінив тренера після завершення минулого сезону.

МАЛЬОРКА — РЕАЛ МАДРИД

НЕДІЛЯ, 18 СУПРНЯ, 22.30. МАЛЬОРКА-СОН-МУА, МАЛЬОРКА. СЕСАР СОТО ГРАДО (РІОХО) — ГОЛОВНИЙ АРБІТР ЗУСТРІЧІ. ТРАНСЛЯЦІЯ — MEGOGO

Емоції вболівальників мадридського Реала за останні місяці важко поєднати в одній суцільній картині, бо спочатку була звістка про те, що легендарний німецький півзахисник Тоні Кроос завершує професійну кар’єру після домашнього Євро-2024, потім була радість відносно перемог у чемпіонаті та Лізі чемпіонів, потім усі перевели подих, бо важкий сезон залишився позаду, потім вирішували питання щодо майбутнього Начо та нарешті визначились із долею Луки Модрича, а потім прийшов Кіліан Мбаппе й попередні події якось відійшли на третій план.

Тепер головні слова в новинах довкола "бланкос" це — "Мбаппе вперше…" й далі за текстом. Французький супербомбардир уже вперше тренувався разом із командою, уперше побачив, як ламається один із його одноклубників на тренуванні, уперше зіграв у футболці мадридців офіційний та неофіційний матчі, уперше забив, уперше підняв над головою трофей у новому клубі. А зараз він уперше зіграє в Ла Лізі, і всі знову тільки про це й говоритимуть.

Розминка Реала перед початком сезону полягала в черговому турне теренами США, корисність якого для набуття ігрових та тактичних кондицій є доволі сумнівною, бо Карло Анчелотті давав волю своїм тренерським ідеям, а потім "галактікос" презентували свій оновлений склад у грі за Суперкубок УЄФА проти бергамаської Аталанти й, за великим рахунком, усі побачили те, що й без того було очевидно — Реал надзвичайно потужний у цьому сезоні й буде боротись за абсолютно всі трофеї.

Інша справа, що Карло Анчелотті ще просив купити йому центральних та, бажано, флангових захисників, але керівництво сказало, що комплектацію складу вже завершено, тож італійському тренеру доведеться працювати з тими гравцями, які є в наявності. Можливо, коли відновиться Давід Алаба, то з ротацією стане трішки легше. Але це якщо не трапиться черговий прикрий випадок, як це було нещодавно з Едуардо Камавінгою, повернення якого тепер чекати аж після міжнародної павзи.

Тим часом уже набере хід національна першість та, очевидно, розпочнуться єврокубки для Реала. Як воно буде в оновленому форматі Лізі чемпіонів УЄФА для мадридців — ще побачимо та поговоримо. Тут варто звертати увагу вже на першого суперника в Ла Лізі, бо й він буде доволі непростим. Тим паче — гостьовий матч на Балеарських островах. Мальорка з Хав’єром Агірре минулого сезону наробила шуму, а як воно піде під орудою Ягобо Аррасате?

Із фінансами в цьому клубу, як завжди, усе дуже скромно, тож і трансфери були відповідними — десь підібрали непотрібного Вільярреалу захисника Хоана Мохіку за скромні 1,5 млн євро, а Матеу Морея з Боруссії Дортмунд та Такуму Асано з Бохума взагалі отримали за безцінь. Ось і все підсилення. При цьому пішли, наприклад, воротар Предраг Райкович, нападники Неманья Радонич та Амат Ндіає, півзахисник Іддрісу Баба та захисник Начо Відаль, що суттєво зменшило можливості для ротації.

Однак Мальорка — це не про красу гри в першу чергу, а про витривалість та вірність ідеям тренера. Із Агірре це, у будь-якому випадку, працювало ще й як. Результат — фінал Кубка Короля проти баскського Атлетіка, де лише трохи не вистачило до здобуття трофею. Амбіції на цей сезон у Мальорки теж наявні, але в порівнянні з Реалом вони й близько не знаходяться.

Не вилетіти — основне завдання, допоміжне — бути якомога ближче до єврокубків та створювати проблеми всім, хто трапиться на шляху. Чемпіон у першій грі сезону? Минулого сезону балеарці програли мінімально двічі, але все одно були задоволені тим, як боролись. Так це тут і працює.

Орієнтовні склади

Мальорка: Грейф — ван дер Гейден, Раїльйо, Гонсалес — Маффео, Маскарель, Д. Родрігес, Мохіка — Дардер — Мурікі, Асано.

Реал: Куртуа — Карвахаль, Мілітао, Рюдігер, Менді — Вальверде, Чуамені, Беллінгем — Родріго, Мбаппе, Вінісіус.

Не зіграють: Льябрес — Алаба, Камавінга.

Поточна форма команд

Очні зустрічі

Якщо говорити про особисті зустрічі, то команди зіграли між собою 72 матчі, із яких Реал виграв 44, а Мальорка — 16, нічию зафіксовано 12 разів. Статистика забитих м'ячів також на користь "бланкос" — 146:68.