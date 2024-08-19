Іспанія

Трагедія в Іспанії.

Цивільна Гвардія заарештувала 20-річного іспанця, підозрюваного у вбивстві 11-річного хлопчика Матео, який дістав ножові поранення в містечку Мосехоні, провінції Толедо, на футбольному полі. Арешт стався в тому ж місті після масштабної пошукової операції. Про це повідомляє Marca.

Повідомляється, що ймовірного вбивцю було встановлено завдяки розташуванню камер спортивного центру, а також визначенню місця перебування його мобільного телефону за допомогою GPS.

Слідчий суд №3 провінції Толедо близько 16:30 за місцевим часом ухвалив обшук будинків його родичів у пошуках знаряддя вбивства. Правоохоронні органи також обшукують територію навколо кладовища, за яким є канали, куди він міг його скинути. Хоча підозрюваний проживає в Мадриді зі своєю матір'ю, у його батька, бабусі та дідуся є будинки в місті, в яких проводяться пошуки за допомогою собак кінологічної бригади.

Мотив, що спонукав підозрюваного на такий шокуючий вчинок, невідомий, але не виключені психічні проблеми. За інформацією джерел у Цивільній Гвардії, півтора року тому він тікав із дому, внаслідок чого його оголошували в розшук.