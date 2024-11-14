Іспанія

Іспанський функціонер не забуває про Суперлігу.

Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас в черговий раз розкритикував ідею створення Суперліги. Його слова наводить Marca.

"Суперліга — це не паралель Ліги чемпіонів, а її заміна. Ви повинні знати, що ці змагання руйнують національні ліги. Ви збираєтеся покращувати стан 16 великих клубів, але в Європі налічується понад 2500 професійних команд. Гравців цих великих клубів буде 300 або 400, а в професійному футболі грають понад 60 000 осіб. Вони заробляють від 2 тис. євро на місяць до 5 млн. євро.

Із Суперлігою гроші будуть спрямовані тільки на це змагання. Це вже питання етики, ці 300 гравців замість шести Феррарі матимуть 10. Це той футбол, якого ми хочемо? Очевидно, ні. Всі, хто організовує ці змагання, Суперліги, клубні чемпіонати світу, мають побачити ефект. Суперліга дуже шкідлива для футбольної екосистеми", — сказав Тебас.

Раніше Тебас висловився за проведення матчів чемпіонату Іспанії, незважаючи на ураган "Дана" в провінції Валенсія.