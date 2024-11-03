Іспанія

Багато хто не погодиться з сеньйором Тебасом.

Президент іспанської Ла Ліги Хав'єр Тебас висловився за проведення матчів чемпіонату Іспанії, незважаючи на сильні повені в провінції Валенсія.

"Ми вважаємо, що в цій жахливій ситуації, яку ми переживаємо в Іспанії, найкраще рішення — не зупинятися, за винятком постраждалих районів.

Найкраще послання — бути на передовій у своїй роботі, як і всі працівники в решті секторів, забезпечуючи видимість, генеруючи ресурси та пояснюючи світові, що ми всі маємо бути готові діяти, щоб домогтися успіху", — написав президент Ла Ліги у соцмережі Х.

Нагадаємо, що у провінції Валенсія на південному сході Іспанії проливні дощі спричинили масштабні повені. Загинули понад 200 осіб. Деякі райони Валенсії виявилися відрізані через затоплені дороги, спостерігаються перебої з електрикою та зв'язком.