Іспанія

Чорна смуга "Барси" продовжується.

В рамках 18-го туру іспанської Ла Ліги мадридський Атлетіко на виїзді здолав каталонську Барселону (2:1)

Раніше в Барселоні каталонців перемогли Леганес (1:0) та Лас-Пальмас (2:1). Таким чином поразка від команди Дієго Сімеоне стала третьою поспіль на своєму полі в рамках іспанської Ла Ліги.

Подібне сталося лише вдруге в історії. Вперше Барселона програла в чемпіонаті Іспанії на своєму полі тричі поспіль у 1965 році. Тоді вони програли Валенсії (1:2), Атлетіко (1:4) та Сарагосі (0:1).