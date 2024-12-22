Чорна смуга "Барси" продовжується.
Барселона, getty images
22 грудня 2024, 12:12
В рамках 18-го туру іспанської Ла Ліги мадридський Атлетіко на виїзді здолав каталонську Барселону (2:1)
Раніше в Барселоні каталонців перемогли Леганес (1:0) та Лас-Пальмас (2:1). Таким чином поразка від команди Дієго Сімеоне стала третьою поспіль на своєму полі в рамках іспанської Ла Ліги.
Подібне сталося лише вдруге в історії. Вперше Барселона програла в чемпіонаті Іспанії на своєму полі тричі поспіль у 1965 році. Тоді вони програли Валенсії (1:2), Атлетіко (1:4) та Сарагосі (0:1).