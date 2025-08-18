Іспанія

Президент клубу подякував Деку за роботу і відзначив співпрацю з Ла Лігою.

Президент Барселони Жоан Лапорта повідомив, що клубу вдалося зареєструвати ще двох футболістів для участі в сезоні Ла Ліги. Йдеться про нападника Маркуса Рашфорда та воротаря Жоана Гарсію.

— Деку дуже добре попрацював над реєстрацією гравців. Ми були впевнені, що сьогодні зможемо розраховувати на обох футболістів. Потрібно подякувати Деку за це, адже, як ви самі бачили, це не так просто. Усі клуби перебувають в однаковому становищі. Це дуже складно, і потрібно шукати рішення, щоб зробити процес більш практичним. Ми задоволені, тому що маємо хороше взаєморозуміння з Ла Лігою.

Ми чітко дотримувалися процедур, які проходять з певним очікуванням, адже, звичайно, потрібно дотримуватися правил, але вони дуже складні. Ми знайшли рішення, щоб зареєструвати двох нових гравців. Ми продовжили роботу, тому що залишаються інші футболісти, і ми впевнені, що зможемо їх зареєструвати. Ми дуже задоволені складом команди, — додав президент Барселони.

Нагадаємо, що вчора Барселона впевнено розпочала новий сезон Ла Ліги, здобувши розгромну перемогу над Мальоркою з рахунком 3:0. Після матчу головний тренер Мальорки висловив незадоволення рівнем суддівства.