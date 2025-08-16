Португалія

Каталонський клуб отримав 11 мільйонів євро.

Спортінг на своєму офіційному сайті оголосив про викуп контракту вінгера Франсішку Трінкана у Барселони.

Лісабонський клуб придбав 50% прав, що залишилися, на 25-річного португальця за 11 мільйонів євро.

Нагадаємо, Франсішку перебрався до складу "левів" влітку 2023 року за сім мільйонів євро.

Таким чином, португальська команда тепер повністю володіє правами на гравця, а Барселона отримає ще 20% від суми майбутнього продажу футболіста.

Минулого сезону Трінкан провів 54 матчі, в яких забив 11 голів та віддав 19 асистів. У поточній кампанії на його рахунку один гол та один асист у двох матчах.