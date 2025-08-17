Нападник Душан Влахович може залишити Ювентус цього літа.

За інформацією Transfer News Live, серед потенційних претендентів на футболіста опинилася Барселона, яка може зробити спробу підписання серба перед завершенням трансферного періоду.

У Турині готові розлучитися зі своїм форвардом у разі вигідної пропозиції.

Поточна трансферна вартість Влаховича становить 35 мільйонів євро, а його контракт із "старою синьйорою" спливає наступного літа.

У минулому сезоні нападник провів 44 матчі та відзначився 17 голами. 

Раніше повідомлялося, що Влахович хоче розірвати контракт з Ювентусом