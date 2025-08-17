Іспанія

Ювентус готовий продати сербського нападника до закриття трансферного вікна.

Нападник Душан Влахович може залишити Ювентус цього літа.

За інформацією Transfer News Live, серед потенційних претендентів на футболіста опинилася Барселона, яка може зробити спробу підписання серба перед завершенням трансферного періоду.

У Турині готові розлучитися зі своїм форвардом у разі вигідної пропозиції.

Поточна трансферна вартість Влаховича становить 35 мільйонів євро, а його контракт із "старою синьйорою" спливає наступного літа.

У минулому сезоні нападник провів 44 матчі та відзначився 17 голами.

Раніше повідомлялося, що Влахович хоче розірвати контракт з Ювентусом.