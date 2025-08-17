Ювентус готовий продати сербського нападника до закриття трансферного вікна.
Душан Влахович, Getty Images
17 серпня 2025, 20:03
Нападник Душан Влахович може залишити Ювентус цього літа.
За інформацією Transfer News Live, серед потенційних претендентів на футболіста опинилася Барселона, яка може зробити спробу підписання серба перед завершенням трансферного періоду.
У Турині готові розлучитися зі своїм форвардом у разі вигідної пропозиції.
Поточна трансферна вартість Влаховича становить 35 мільйонів євро, а його контракт із "старою синьйорою" спливає наступного літа.
У минулому сезоні нападник провів 44 матчі та відзначився 17 голами.
Раніше повідомлялося, що Влахович хоче розірвати контракт з Ювентусом.