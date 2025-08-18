Іспанія

Тренер виділив позитивні моменти гри попри невдалий результат.

Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне прокоментував стартовий матч Ла Ліги, у якому його команда поступилася Еспаньйолу з рахунком 1:2.

"У короткому аналізі питання містить мою відповідь. Ми програли, але я тримаюся за позитивні моменти, які з’явилися. Нам не вистачило ефективності та важливості у ключові моменти хорошої гри. Ми могли забити у моменті з Джуліаном, але футбол – дивовижний, суперник скористався стандартом.

Матч вони контролювали найкращим чином до того голу, про який ми говорили. Гра була хорошою, і ми хотіли випустити свіжих гравців. Мені сподобалися Альмада, Алекс, Джонні. Більше, ніж я, ніхто не хоче перемогти, а ми програли.

Для мене цей матч буде уроком, я залишаюся з чимось із того, що ми побачили. За винятком результату, який є найважливішим, були хороші моменти. Але нам також потрібно бути ефективнішими, що необхідно для конкуренції", — заявив Сімеоне.

