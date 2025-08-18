Іспанія

"Матрацники" невдало розпочали новий чемпіонат.

У матчі Прімери Еспаньйол здобув несподівану перемогу над Атлетіко з рахунком 2:1.

Після першого тайму мадридці вели завдяки голу Хуліана Альвареса зі штрафного, однак у другій половині господарі переломили хід гри.

На 73-й хвилині Мігель Рубіо зрівняв рахунок, а на 85-й Пере Мілья приніс каталонцям перемогу. Команда Дієго Сімеоне не зуміла врятувати матч, зазнавши невдачі на старті сезону.

Еспаньйол — Атлетіко Мадрид 2:1

Голи: Рубіо, 73, Мілья, 84 - Альварес, 37

Еспаньйол: Дмітрович — -, Калеро (Рубіо, 66), Кабрера, Ромеро — Каррерас, Лосано, Еспосіто, Пуадо (Салінас, 88) — Терратс (Гарсія, 46), Фернандес (Мілья, 74)

Атлетіко Мадрид: Облак — Льоренте, Ле Норман, Ганцко, Руджері — Сімеоне, Кардосо (Барріос, 46), Галлагер (Коке, 46), Баена (Грізманн, 68) — Альварес (Серлот, 82), Альмада

Попередження: Калеро, Ель-Хілалі, Салінас — Кардосо, Норма