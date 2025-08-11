Іспанія

Італійський форвард пройшов медогляд у Мадриді та підписав контракт на п’ять років.

Джакомо Распадорі став новачком мадридського Атлетіко. Після успішного медогляду італійський нападник підписав угоду з "матрацниками" до 2029 року.

Ще минулого тижня повідомлялось, що 25-річний форвард Наполі веде фінальні переговори з мадридцями, і тепер угода з клубом Серії А офіційно завершена.

Распадорі — дворазовий чемпіон Італії та переможець Євро-2020. Вихованець Сассуоло провів за Наполі 109 матчів, забив 18 голів і зробив 10 асистів. Гнучкість італійця дозволяє йому грати як у центрі атаки, так і на флангах, що особливо цінує Дієго Сімеоне.

У збірній Італії нападник дебютував у 21 рік, а нині має 40 поєдинків, 9 забитих м’ячів та 6 результативних передач. Тепер він розпочинає новий етап кар’єри в Ла Лізі, де стане частиною перебудованої атаки Атлетіко.