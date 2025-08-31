Іспанія

Головний тренер мадридського Реала Хабі Алонсо підбив підсумки переможного матчу з Мальоркою (2:1) в рамках третього туру іспанської Ла Ліги. Його слова наводить Marca.

"Дуже раді перемозі. Ми добре відреагували на пропущений гол. Після цього моменту і до перерви ми використовували свої козирі та енергію.

Гол Гюлера у другому таймі дозволив би нам домінувати, але в підсумку вийшла важка перемога. Такі у нас вже були в цьому сезоні. Що стосується скасування голу, то суддя вирішив по-своєму, але у мене інша думка з цього приводу. Цей гол пішов би нам на користь.

Мені сподобалося те, як наполегливо ми прагнули відігратися. Завдяки командному духу ми переломили хід матчу, а потім наполегливо працювали, щоб довести його до перемоги.

Під час перерви я сказав команді, що нам потрібно скоригувати нашу гру в плані тиску. Ми грали не так щільно, не наближалися до суперника, і у них була можливість приймати рішення.

Дев'ять очок з дев'яти можливих – я дуже задоволений цим. Це перший етап сезону, майже завершальна фаза передсезонки. Ми задоволені тим, як його пройшли. Тепер потрібно набратися сил", – сказав Алонсо.

