Іспанія

Лунін залишився в запасі, а мадридці продовжують боротьбу за лідерство в чемпіонаті.

Реал здобув важку мінімальну перемогу над Мальоркою з рахунком 2:1 у матчі третього туру Ла Ліги. Український голкіпер Андрій Лунін традиційно потрапив до заявки мадридців, але залишився на лаві запасних. Господарі поля відкрили рахунок після точного удару з кутового, проте Реал швидко відновив рівновагу завдяки вдалим діям Гюлера, а Вінісіус забив вирішальний гол перед перервою.

Матч був насичений моментами, але VAR став справжнім героєм вечора — двічі голи Мбаппе скасували через офсайд, а також не дозволив мадридцям збільшити перевагу після удару з руки. Попри це, Реал зумів утримати переможний результат, набравши 9 очок і очоливши турнірну таблицю. Мальорка ж залишилась на останньому місці з одним балом після трьох турів.

De donde cojones saca ventaja Mbappe en esta jugada ? Que alguien iluminado venga a sacarme de la matrix mental esta porque, no hay otra explicación que no sea: ¡ROBO MONUMENTAL!. #MugrientaLigaNegreira #RealMadridMallorca pic.twitter.com/iUXaSHdwiD — ♚ 𓃵Ragnar🆁🅼🅲🅵♚ (@GoFuA33) August 30, 2025

Реал Мадрид – Мальорка – 2:1

Голи: Гюлер, 37, Вінісіус, 38 – Мурікі, 18