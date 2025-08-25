Іспанія

Мадридський клуб розглядає півзахисника як потенційне підсилення на майбутнє.

Реал проявляє інтерес до 19-річного півзахисника АЗ Алкмар Кеса Сміта та розглядає його як перспективний варіант для підсилення команди у майбутньому, повідомляє Yahoo Sport.

У мадридському клубі розуміють, що на даному етапі молодому гравцеві буде важко закріпитися в основному складі, однак не виключають можливості його підписання найближчими роками.

Сміт уже привернув увагу кількох європейських топклубів завдяки своїй техніці та універсальності, а Реал планує уважно стежити за його прогресом у чемпіонаті Нідерландів.

Нагадаємо, Реал змусив Комо відмовитись від 70 млн євро за Ніко Паса.