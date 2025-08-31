Іспанія

"Жовта субмарина" пропустила на останніх хвилинах.

Сельта та Вільярреал зіграли внічию в матчі третього туру Ла Ліги.

Ніколя Пепе відкрив рахунок в матчі на початку другого тайму, але втримати перемогу представник Іспанії в ЛЧ не змін. Борха Іглесіас забив у компенсований час та вирвав одне очко для своєї команди.

Вільярреал залишився на другому місці, але вже сьогодні може його втратити. Сельта 14-та.

Сельта — Вільярреал 1:1

Голи: Іглесіас, 90+4 - Пепе, 53

Сельта: Раду — Родрігес (Мінгеса, 75), Домінгес, Фернандес — Руеда, Сотело, Роман (Моріба, 70), Каррейра — Аспас (Сведберг, 70), Дуран (Іглесіас, 62), Сарагоса (Родрігес, 62)

Вільярреал: Жуніор — Моуріньйо, Фойт, Марін, Кардона — Б'юкенен (Ахомаш, 77), Комесанья, Гує (Парехо, 77), Молейро (Парті, 68) — Пепе (Вейга, 85), Ейонг

Попередження: Роман — Гує